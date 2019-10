Od 20 do 19 let zapora zaradi umora žene

Tržaško prizivno sodišče je za Dritana Sulollarija, ki je pred dvema letoma do smrti zabodel ženo Migeno Kellezi, zmanjšalo kazen od 20 na 19 let zapora. 39-letni Sulollari, italijanski državljan albanskih korenin, je 8. novembra 2017 umoril 30-letno ženo v njunem stanovanju v Gradišču. Potem ko sta se sprla, jo je najmanj 25-krat zabodel s kuhinjskim nožem.

Sulollarija so na prvostopenjski sodbi po skrajšanem postopku obsodili na 20-letno zaporno kazen. Javni tožilec in družina umorjene Migene Kellezi so zanj zahtevali najstrožjo kazen, 30 let zapora, sodnik pa mu je takrat kazen znižal za eno tretjino.Sulollarijev odvetnik Paolo Bevilacqua se je danes zjutraj dogovoril z javnim tožilstvom, da bodo enega izmed prizivov sprejeli, drugih pa ne bodo obravnavali. Oškodovane stranke so temu nasprotovale in prosile za potrditev kazni na prvostopenjski sodbi.