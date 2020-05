Od danes lahko po nov avto, spet so tudi odprti javni parki

Po skoraj dvomesečnem zaprtju bodo danes lahko spet odprli svoja vrata tudi avtosaloni in nepremičninske agencije. Kakšna so pričakovanja in stanje v avtomobilskem sektorju, smo se pozanimali pri krminskem podjetniku Oscarju Zorgniottiju, ki z družino upravlja tako avtosalon kot avtoservis.

BREZ PREIZKUSNE VOŽNJE

»Predvsem smo zadovoljni, da lahko začnemo ponovno prodajati avtomobile. Poskrbeli smo za dezinfekcijo prostorov in vozil, ki so naprodaj. Stranke ne bodo smele sesti za volan, dandanes pa se da s pomočjo tehnologije marsikaj preizkusiti, ne da bi se vozila dotaknili. V avtosalon bo lahko vstopala po ena stranka, poskrbeli smo za pregrade iz pleksi stekla. Seveda bo vstop dovoljen samo z zaščitno masko,« razlaga Oscar Zorgniotti. »Preko naših spletnih kanalov smo stranke že obvestili, da bomo danes spet na delu. Marsikdo je že vprašal za kako informacijo o novih avtomobilih, kar nas seveda veseli,« pravi Zorgniotti. Servis, ki deluje v povezavi z avtosalonom, pa obratuje že dva tedna, vendar samo za nujne primere. »Tudi v tem primeru smo strankam razložili, kako naj se ravnajo: ko pripeljejo avto, nam denimo ključe pustijo na mizici. Pred servisiranjem ključe dezinficiramo, prav tako vozilo. Seveda strankam vrnemo razkužen avtomobil,« dodaja Zorgniotti, ki takole razmišlja: »Gre za nov način dela, ki se mu pač moramo prilagoditi. Zdravje, tako zaposlenih kot strank, je resna zadeva in je naša prva skrb. Z veseljem pa lahko povem, da so vsi, ki so v tem času prišli k nam na servisiranje, potrpežljivo sprejeli vse zaščitne ukrepe. Nihče ni tarnal, če smo spremenili urnike, zato da bi ljudi čim bolj distancirali,« je zadovoljen Zorgniotti. O tem, kakšno škodo so na Goriškem utrpeli avtosaloni, še nimajo vseh podatkov. »Meseca marca, ko je bil naš avtosalon odprt le devet dni, so se prihodki, na splošno gledano, približno prepolovili. Za april pa bo škoda seveda hujša. Isto mi pravijo kolegi. Pri marsikaterem drugem avtosalonu je sicer nekoliko drugače, saj gre za franšize velikih podjetij: ta so preprosto vse zaprla. Mi si tega ne moremo privoščiti. Zaposleni so na čakanju, prosili smo za posojila. Naše stanovske organizacije so nas podprle, od vlade pa, razen obljub, nismo še dobili ničesar,« zaključuje Zorgniotti.

DANES ODPRTJE PARKOV

Danes bodo tudi v Gorici, tako kot drugod v Furlaniji - Julijski krajini, ponovno odprli parke. Spet bo mogoče obiskati Ljudski vrt, Spominski park in ostale javne zelene površine, prepovedana pa bo uporaba otroških igral. V parkih bosta dovoljeni tako »športna« kot »motorična dejavnost«, pod pogojem, da jo ljudje izvajajo posamezno, izjema so le mladoletniki oziroma ljudje, ki niso samostojni. »Ljudje se seveda tudi v parkih ne smejo zbirati v skupinah,« poudarjajo goriški občinski upravitelji. Na goriških ulicah je v teh dneh mrgolelo ljudi. Večina se drži predpisov, tu pa tam pa je videti koga, ki pozabi na zaščitno masko ali se zadržuje pred kavarnami, čeprav je to prepovedano. Župan Rodolfo Ziberna je lokalno policijo zaprosil, naj izvaja poostren nadzor pred lokali, na problem pa namerava pisno opozoriti tudi prefekta Massima Marchesiella.