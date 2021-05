Od goriškega gradu in Raštela do Oslavja in Krmina

V teh dneh se v Gorici mudi ekipa družbe Lonely planet, ki pripravlja vodič o mestu s formulo »48 ur v Gorici«. Obiskovalcem želijo nuditi poseben itinerarij, s katerim se bodo dotaknili nepogrešljivih lokacij kot tudi kotičkov, v katerih se skriva duša mesta. V nasvetih za obiskovalce torej ne bo manjkalo grajsko naselje, Raštel in njegove trgovine ter ostali zgodovinski kotički, omenili pa bodo seveda tudi »obmejno atmosfero« ter izziv Evropske prestolnice kulture leta 2025. V drugem delu bo ekipa vodiča Lonely planet svetovala tudi Brda, od Oslavja in barvanih klopi vse do krminskih gričev, kjer bo poudarek seveda na enogastronomski ponudbi. Vodič »48 ur v Gorici« bo kmalu na voljo na spletni strani lonelyplanetitalia.it/48ore. Za pripravo gradiva o Gorici je vodič sodeloval z agencijo PromoTurismoFVG in Občino Gorica. Gorica se v formuli 48-urnega izleta družbe Lonely planet pridružuje mestom, kot so Rim, Genova, Taranto, Capri, Turin in Bologna.