Od mobilnega kipa do ptičev, ki poganjajo kolo

Mobilni kip, aleksandrinke kot sufražetke na kolesih, tandemi, ki jih poganjajo pol ptiči, pol ljudje, živali v vozilih in pisan preplet lokalne flore in favne – to so urbani posegi, ki so jih na novogoriškem delu trase kolesarske dirke Giro d’Italia na temo Svoboda gibanja ustvarili mladi avtorji: Boštjan Drinovec (Slovenija), Eva Mlinar in Maruša Štibelj (Slovenija), Nicola Alessandrini in Lisa Gelli (Italija), Nina Bric (Slovenija), Vincent Chignier (Francija). »Med 45 prijavami, ki so iz vse Evrope prispele na natečaj, smo jih izbrali pet,« pojasnjuje Neda Rusjan Bric, vodja kandidature GO! 2025 za Evropsko prestolnico kulture.

Boštjan Drinovec je avtor mobilnega kipa, ki se premika v vetru, postavljen je na telekomunikacijski stolp v bližino nekdanjega mejnega prehoda Solkan. Ta lokacija je avtorja še posebej nagovorila, ker simbolizira pretok informacij. »Veter kot prehodnost, ki ne pozna meja – ne kulturnih ne družbenih – je močna simbolika, ki se vklaplja v projekt prehajanja, svobode, izmenjave izkušenj in idej,« pravi avtor.Nicola Alessandrini in Lisa Gelli že leto dni delata na projektu, ki sta ga poimenovala Specie migranti (vrste, ki migrirajo). V vsakem kraju, kjer delata, skušata združiti lokalne živali, za katere je značilna migracija, z lokalno kulturo, nam je pojasnila Lisa Gelli. Za poslikavo, ki se nahaja v bližini novogoriške železniške postaje, sta v eno figuro združila podobo ptic in ljudi, ki poganjajo kolesa. »Postavila sva jih na tandem – kolo, na katerem ni treba tekmovati drug proti drugemu, kajti na kulturnem nivoju ne obstaja tekmovanje, temveč sodelovanje. Na tak način lahko pridemo do skupnega cilja,« dodaja Nicola Alessandrini.

Nina Bric je v svojem prepoznavnem slogu poslikala 110 metrov dolg zid ob železniški rampi. V skladu s temo natečaja je v različna prevozna sredstva – od muzejske lokomotive do koles – umestila različne vrste živali. »Živali so moj najljubši motiv. Všeč so tudi mimoidočim,« pravi slikarka Nina Bric, ki je že lani začela ustvarjati večje ulične poslikave. Francoz Vincent Chignier, ki smo ga že predstavili, je s svojo poslikavo na trasformatorski postaji na Rafutu želel zabrisati meje med ljudmi in naravo. Eva Mlinar in Maruša Štibelj sta izziv našli v malem objektu nasproti Laščakove vile na Rafutu. Lokaciji in vsebini primerno sta se odločili, da bosta na poslikavi v osrednjo vlogo postavili aleksandrinke, ki so tako kot Laščak, delale v Egiptu, uporabili sta tudi islamske motive in vzorce, kakršni se nahajajo v vili. Na poslikavi sicer po zgledu sufražetk, izstopajo ženske na kolesih.