Od ponedeljka napovedujejo zamrznitev knjižne izposoje

Napetost v goriški državni knjižnici, kjer je čedalje manj uslužbencev, se stopnjuje iz tedna v teden. Predstavniki sindikatov bodo od prihodnjega ponedeljka dalje predlagali uslužbencem zamrznitev izposoje knjig, kar bi pomenilo zaustavitev osrednje knjižnične storitve.Zato, da bi bila javnost bolje ozaveščena o težavah, ki pestijo državno knjižnico, so predstavniki sindikatov včeraj zjutraj obesili transparent na stranski vhod knjižnice, s katerim pozivajo k iskanju rešitve. Kot smo že večkrat poročali, se zaradi številnih upokojitev znotraj knjižnice obetajo hude težave. »Od 1. maja dalje, neglede na naša dejanja, knjižnica ne bo mogla več obratovati,« je bilo slišati včeraj. Na srečanju pred goriško kulturno inštitucijo so bili sindikalisti Enrico Acanfora in Claudio Franzò (oba Confsal Unsa), Alessandro Crizman IN Orietta Olivo (Cgil FP), Giovanni Marchica (Uil PA) in Salvatore Montalbano (Cisl FP).

»Odkar smo začeli s stavkovnimi dejavnostmi, sta minila skoraj dva meseca. Z ministrstva pa nič, samo tišina,« so poudarili sindikalisti. Med drugim je v prejšnjih dneh prišla v javnost novica, da bo ministrstvo zaposlilo osem višjih svetovalcev na deželni ravni, od katerih pa niti eden ni namenjen goriški knjižnici. Kot je znano, v knjižnici primanjkuje osebja tako na upravnem kot na tehničnem področju: vsaj eden izmed omenjenih višjih svetovalcev bi torej čisto praktično lahko zakrpal kako luknjo v knjižnici. To pa, kot zgleda, se ne bo zgodilo. Sindikalni predstavniki bodo v prihodnjih dneh zaprosili za srečanje z deželnim predsednikom Massimilianom Fedrigo, saj so mnenja, da mora v bran knjižnice stopiti tudi Dežela FJK.