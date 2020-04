Od ponedeljka nova zapora ceste v Grojni

Od prihodnjega ponedeljka, 27. aprila, se bodo v Grojni ponovno začela dela za sanacijo in utrditev bregov Grojnice. Cesta v Grojni bo od križišča z Ulico Ponte del Torrione do križišča s cesto, ki pelje v Ščedno, zaradi tega zaprta za promet od 27. aprila do četrtka, 30. aprila, teden kasneje pa od ponedeljka, 4. maja, do petka, 8. maja. V preostalih dneh bo cesta odprta za promet z izmeničnim enosmernim prometom, veljala bo hitrostna omejitev 30 kilometrov na uro ter prepoved prehitevanja.

Dela v Grojni, s katerimi bodo uredili odvodnjavanje meteornih voda, so se začela meseca februarja. Zaradi ukrepov za zajezitev okužbe se je gradbeno podjetje ICES sredi marca odločilo, da jih prekine. »Z zaprtjem ceste, ki se začenja v ponedeljek, končuje pa 8. maja (z vmesnim presledkom), naj bi podjetje dela predvidoma tudi končalo,« se nadeja števerjanska županja Franca Padovan.