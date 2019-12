Od ponedeljka tudi naročanje na preglede

V lekarni Pri jezeru v Doberdobu se bodo domačini od ponedeljka lahko naročali na vse preglede in preiskave, za katere je bilo doslej potrebno stopiti v stik z deželnim zdravstvenim središčem CUP. »V tržaški, videmski in pordenonski pokrajini te storitve ponujajo že leta, končno pa bo to mogoče tudi na Goriškem,« ugotavlja solastnica doberdobske lekarne Paola Antonaz. »Te storitve so toliko bolj pomembne v vaseh, kjer bolnišnica ni za vogalom,« razlaga sogovornica in dodaja, da bosta plačilo in dvig rezultatov v lekarni možna od februarja 2020.