Od virtualnih ogledov do izbranih umetnin

Tako kot v marsikaterem večjem muzeju v Italiji in po svetu imajo tudi pri Fundaciji Palače Coronini Cronberg na voljo virtualni ogled prostorov. V tem obdobju prisilnega zaprtja doma so marsikatere javne ustanove promovirale obisk muzejev »na daljavo«. Na spletni strani Fundacije lahko uporabniki torej kliknejo na zavihek »Virtual«, odtod pa začnejo ogled palače. Med prostori se premikamo s pomočjo puščic, ki nam kažejo, kaj je v sosednji sobi. Na ogled so torej vhod, knjižnica, razni manjši in večji saloni ter druge sobe palače Coronini na Drevoredu 20. septembra. Čeprav se goriških Pokrajinskih muzejev ne da obiskati na daljavo, želi vodstvo muzejev ohraniti stik z obiskovalci: na svojih družbenih omrežjih tako redno objavljajo opis nekaterih izmed številnih umetnin, ki jih hranijo. Na ogled so tako obleke iz Muzeja mode, slike iz Palače Attems Petzenstein ter še marsikaj. Ob tem so si tudi zamislili novo rubriko, »coronanonsolovirus«, preko katere s krajšimi zapisi in fotografijami raziskujejo vse razne pomene in vloge besede »corona«. Najde se seveda marsikatera kronana glava, a tudi kovanci (avstrijska krona) in kronski zamaški ...