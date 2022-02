Oddali še šesto princeso

Družba Fincantieri je v torek izpeljala dve svečani oddaji svojih ladij. V tržiški ladjedelnici je oddala ladjo Discovery Princess, šesto velikanko iz flote Royal, ladjarju Carnival Corporation, medtem ko je v ligurskem mestu La Spezia poskrbela za oddajo vojaške ladje Musherib, ki jo je zgradila za katarsko obrambno ministrstvo. Z oddajo obeh ladij je družba Fincantieri skupno zaslužila 550 milijonov evrov.

Discovery Princess je prva križarska ladja, ki so jo oddali letos; v prihodnjih mesecih jih bo na vrsto prišlo še šest. Družba Fincantieri trenutno gradi 14 križarskih ladij, ki so v raznih fazah gradnje, medtem ko je naročil skupno 28, kar jim omogoča, da imajo dela vse do leta 2027. Za izgradnjo križarske ladje Discovery Princess in vojaške ladje Musherib so skupaj potrebovali 9,2 milijona delovnih ur; pri proizvodnem procesu je sodelovalo 8000 delavcev in 650 podizvajalskih podjetij.