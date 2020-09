Odhaja v Palermo, prihaja iz Casorie

Eden odhaja, drugi prihaja. Na sedežu ronške občine je župan Livio Vecchiet v soboto sprejel majorja Danieleja Panighella in stotnika Davideja Franca, ki se bosta od torka zvrstila na poveljstvu karabinjerjev v Tržiču. Panighello se po petih letih v Tržiču namreč odpravlja v Palermo, potem ko je postal podpolkovnik. Na njegovo mesto iz Casorie pri Neaplju prihaja stotnik Davide Franco. Vecchiet je slednjemu na kratko orisal realnost ronške občine, kjer ne doživljajo velikih težav razen nekaj medvrstniškega nasilja in preprodaje mamil. Panighello je po petletni izkušnji poudaril odlične odnose, tudi na osebni ravni, ki jih je spletel z ronško skupnostjo. Stotnik Franco pa je izrazil željo po spoznavanju tega prostora, »kjer je že začutil veliko razpoložljivost in bližino mestnih uprav in prebivalstva.«

