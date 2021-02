Odkrivajo podzemne skrivnosti grajskega vodnjaka in vaške štirne

»Rubijski grad je bil zgrajen v srednjem veku. Ko smo ga začeli prenavljati, smo izvedli vrsto preverjanj, s katerimi smo ugotovili, da so bile uporabljene določene gradbene tehnike, ki so bile razširjene do enajstega stoletja,« pojasnjuje Venko Černic, ki je pred leti grad odkupil in ga začel obnavljati. Po vsej verjetnosti je pred izgradnjo gradu na istem mestu stala rimska utrdba, ki je gledala proti vzhodu, od koder so v furlansko nižino vdirali razni narodi. »Še pred tem je bilo verjetno v Rubijah neolitsko gradišče,« razlaga Černic in pojasnjuje, da je bil vodnjak po vsej verjetnosti zgrajen skupaj z gradom. »Voda v vodnjaku je pitna in so jo graščaki seveda dolga stoletja pili. Vodnjak je globok 34 metrov; zgleda, da vanj priteka voda z Ušja, območja, ki se nahaja nad gradom. Ko smo izvedli nekaj geoloških preverjanj, da bi obnovili tamkajšnji vinograd, je geolog ugotovil, da je pod debelejšo plastjo zemlje veliko vode, ki sicer nima nobene veze z Vipavo. Tako tudi voda v vodnjaku ni povezana z Vipavo,« pojasnjuje Černic. Na dno vodnjaka se je spustil potapljač Matteo Cavanna, ki nam je pojasnil, da je bilo v njem kar osem metrov vode. »Na dnu vodnjaka ni stranskih rovov, za katere so krajani mislili, da obstajajo. Vzorce vode iz vodnjaka bomo analizirali in tako nadaljevali z raziskovalnim delom, ki so ga začeli leta 1992 in zatem prekinili,« pojasnjuje Cavanna, ki se je spustil tudi v štirno na Palkišču. Nahaja se ob državni cesti št. 55, na dokaj nevarnem mestu, tik pred ostrim ovinkom. Iz pričevanj nekaterih domačinov izhaja, da naj bi štirno zgradili pred prvo svetovno vojno. Za njeno izgradnjo naj bi se zavzel Štefan Vižintin - Pinzot, ki naj bi bil takrat podžupan občine Opatje selo, pod katero je spadal tudi Dol. Vodnjak v kraju, ki ga domačini poznajo z ledinskim imenom Puščina, so po vsej verjetnosti preuredili v obdobju 1935 - 1938, ko so gradili novo cesto skozi Dol in Jamlje.»Na Palkišču je vsaka družina imela svoj vodnjak, samo tri ga niso imele. Ko je zmanjkalo vode, smo se odpravljali do štirne v Puščini. Odpreti je bilo treba pokrov in se po železni lestvi, pritrjeni na steno, spustiti v notranjost. Kot deklica sem bila v štirni večkrat, saj je bila na njenem dnu jama, v kateri je bila voda tudi poleti. Spomnim se, kako sem zajemala vodo z vedrom, ki ga je zatem nona vlekla iz vodnjaka, da bi odžejala živino,« se spominja nekdanja učiteljica po rodu iz Dola Anica Pahor in pojasnjuje, da je štirna sestavljena iz dveh večjih prostorov in da vanjo voda priteka skozi izvir tik pod stropom. Med jamarji, ki sodelujejo pri raziskovanju podzemnih kraških voda, je tudi sin Anice Pahor, Livio, sicer član Kraških krtov. Po njegovih besedah je štirna na Palkišču še vedno takšna, kakršne se je spominja njegova mama. Sestavljata jo dva prostora, ki sta skupno dolga osem metrov in široka šest. Stene so prekrite z betonom, v štirno vodita dva vhoda. Eden je zraven stare kovinske črpalke, drugi se nahaja le nekaj metrov stran. Ko se je Cavanna spustil v štirno, globoko nekaj več kot štiri metri, so bili v njej približno trije metri vode. Na dnu je opazil nekaj gradbenega materiala, tako da sumi, da je bilo v štirni opravljenih nekaj vzdrževalnih del, medtem ko ni našel jame, v kateri naj bi bila tudi poleti voda. Zaradi tega Cavanna že napoveduje, da si bo štirno ogledal še enkrat, in sicer ob nizkem vodostaju v poletnih mesecih.

