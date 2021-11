Odkrivali bodo pojav gozda

V novogoriški mestni galeriji bo med 11. in 18. novembrom potekal mednarodni festival Pixxelpoint. Tokratna izvedba bo dvaindvajseta zapovrstjo in po lanski spletni različici, ki jo je krojil covid-19, bo tokratna zopet potekala v živo. Festival se je uveljavil kot eden najpomembnejših festivalov intermedijskih umetnosti v slovenskem prostoru in si obenem izoblikoval ugled tudi v mednarodnem okolju. Vendar je prvotni namen festivala, ki si je za cilj zadal približati informacijske tehnologije širšemu občinstvu in obenem seznaniti predvsem mlajše generacije z drugačnimi možnostmi uporabe novih medijev, je v dobrih dveh desetletjih presegel svoje okvire in prerasel v festival sodobnih umetniških praks, ki deluje na presečišču umetnosti, znanosti in tehnologije. Zadnjih petnajst let se festival razvija tudi kot čezmejni projekt.

Letošnja kuratorica festivala, ukrajinska kustosinja Olena Kasperovych, je tokratno edicijo festivala poimenovala Globoki globoki gozd / Deep deep forest. Sodelujoče umetnike je povabila, naj odkrijejo fenomen gozda. Razmišljanje o tem pojavu, ki nas popelje v »neznano«, se nanaša na področja, na katerih do sedaj še nismo bili, in na znanje, ki še vedno čaka, da ga razkrijemo. Z uporabo novih metod in pristopov bo tokratni festival načel tudi pomembna vprašanja, ki zadevajo ekološko problematiko, družbeno in osebno odgovornost ter vsesplošno angažiranost na svetovni ravni. Na tokratni ediciji Pixxelpointa sodeluje enajst umetnikov iz Slovenije, Rusije, Ukrajine in Južne Koreje. Ob festivalu bo izšel dvojezičen zbornik, kjer so predstavljeni vsi projekti in sodelujoči umetniki. Razstava v Mestni galeriji Nova Gorica bo na ogled vsak dan med 9. in 19. uro. Program se začenja v četrtek, 11. novembra, z odprtjem razstave Globoki globoki gozd in uradno otvoritvijo festivala Pixxelpoint 2021.