Goriška občina je odložila razstrelitev dimnika nekdanje tovarne tobaka na Drevoredu 20. septembra, ki je bila napovedana za danes, ponedeljek, 16. decembra. Čeprav so pridobili vsa ustrezna dovoljenja, so se na občini v dogovoru s prefekturo in kvesturo odločili, da ugodijo prošnji po odložitvi razstrelitve, ki jo je poslalo spomeniško varstvo Furlanije - Julijske krajine. Z občine pojasnjujejo, da na spomeniškem varstvu želijo preveriti, ali ima dimnik poseben kulturno-zgodovinski pomen.