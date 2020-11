Odnašajo staro šaro

Iz nekdanje goriške osnovne šole Riccardo Pitteri v Kapucinski ulici so včeraj začeli odnašati staro šaro in odpadke, zatem bodo poskrbeli še za izvedbo nekaterih prenovitvenih del na strehi, tako da bo poslopje varno. Ob zaključku del bo stavbo prevzelo pravosodno ministrstvo, ki bo v okviru projekta za širitev zaporniškega kompleksa v njegovo prenovo vložilo 4,5 milijona evrov.V prejšnjih dneh je goriška občinska uprava sprejela sklep, s katerim je namenila 100.000 evrov za izpraznitev poslopja in za obnovo strehe. »Z leti se je v nekdanji šoli nabralo kar nekaj najrazličnejšega materiala; veliko je odpadkov, dokumentov in drugih predmetov. Vse skupaj bomo pregledali in odločili, kaj lahko ohranimo in kaj naj bo šlo na odpad,« pojasnjuje pristojni goriški občinski odbornik Francesco Del Sordi. Po njegovih besedah bo sanacija strehe vredna skoraj 31.900 evrov, medtem ko bo za odvoz odpadkov šlo 39.890 evrov. Za izvedbo del bo poskrbelo podjetje Aprile Alessandro iz kraja Bagnaria Arsa na Videmskem. Za odvoz odpadkov bodo predvidoma potrebovali dvajset dni; zatem bo za izvedbo prenovitvenih del potrebnih še šestdeset dni. Vse skupaj se bo predvidoma zaključilo februarja prihodnjega leta.

