Odpirajo solidarnostno trgovino za otroke

Ob štirih solidarnostnih trgovinah z živili bo goriška nadškofija pojutrišnjem, 14. novembra, odprla novo trgovino, ki bo namenjena otrokom do 12. leta. Družine v stiski bodo tu imele na razpolago oblačila, obutev, otroško opremo, vendar tudi nekaj igrač in potrebščin za šolo. Datum odprtja ni naključje: v nedeljo, 15. novembra, je namreč svetovni dan ubogih, za katerega je pobudo dal papež Frančišek. Dan bo nadškofija obhajala tudi z omenjenim odprtjem in predajo obnovljenega doma sv. Frančiška, nekdanjega sedeža Karitas ob kapucinski cerkvi.

Direktor nadškofijske Karitas, diakon Renato Nucera, nam je razložil, da so »navdih« za novo trgovino našli pri slovenskih kolegih. »Zamisel za to novo solidarnostno trgovino, ki bi bila namenjena izključno otrokom, se nam je porodila po seriji srečanj in sodelovanju z novogoriškim Humanitarnim društvom Kid. Z Majdo Smrekar smo se večkrat srečali, obiskali smo jo v Novi Gorici in zdelo se nam je, da bi lahko nekaj podobnega, kakor imajo oni, uredili tudi za potrebe naše skupnosti,« je povedal Nucera. »S to trgovino želimo dati nekaj konkretnih odgovorov družinam, ki so v stiski, tudi v luči gospodarskih težav, ki so posledica epidemije koronavirusa,« je še dodal diakon. V tem obdobju, ko bližine ne moremo izražati s fizičnim stikom, »obstajajo drugi načini, da smo si blizu, na primer s solidarnostjo in sodelovanjem«. Solidarnost je torej »motor«, s katerim želijo nuditi pomoč družinam ne le z vidika hrane, kar že delajo s solidarnostnimi trgovinami, a tudi z drugimi osnovnimi potrebščinami, kot so lahko obleke in druga otroška oprema. V pripravi je neke vrste »storitvena kartica«, ki jo bodo lahko njeni uporabniki koristili v solidarnostnih trgovinah, za prevzem rabljenih oblačil itd. Nova solidarnostna trgovina za otroško opremo bo zaživela v Ulici Faiti, v prostorih nekdanje solidarnostne trgovine, ki se je preselila v bivši sedež za oddajo oblačil. Trgovino z otroško opremo bodo upravljali prostovoljci, ob nadškofijski Karitas bodo zanjo skrbeli Rdeči križ, zadruga Ginestra, ki že upravlja solidarnostne trgovine z živili in ustanova Centro di aiuto alla vita.