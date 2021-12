Odpirajo vrata bodočim dijakom

V slovenskem višješolskem centru v Puccinijevi ulici v Gorici bo v petek, 3. decembra, dan odprtih vrat. Tako na licejih kot na tehniških zavodih bodo na obiskovalce čakali med 17. uro in 19.30.

Profesorji in dijaki bodo nudili informacije o posameznih smereh in bodo na razpolago za individualne pogovore o tem, kaj ponujajo humanistični in znanstveni licej Simona Gregorčiča, klasični licej Primoža Trubarja, tehniško - ekonomska smer za turizem Ivana Cankarja, smer za upravo, finance in marketing zavoda Žige Zoisa ter zavod za informatiko in telekomunikacije Jurija Vege. Obiskovalci si bodo lahko tudi ogledali šolske prostore. Vodstvo šol opozarja, da morajo starši oz. spremljevalci s seboj prinesti covidno potrdilo.