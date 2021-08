Odšla je babica Maria Teresa Braidot

Na Goriškem je danes boleče odjeknila vest, da je v 67. letu starosti umrla Maria Teresa Braidot iz Moša, nekdanja glavna babica v goriški porodnišnici in ustanoviteljica združenja Il nido delle cicogne, ki že več kot deset let prireja zelo dobro obiskane tečaje za bodoče starše. V svoji dolgi karieri je pokojnica sodelovala pri okrog 4000 porodih: samo na goriškem porodniškem oddelku je namreč delala 37 let, veliko dojenčkov pa je z njeno pomočjo privekalo na svet tudi na domu.

Maria Teresa Braidot se je rodila 24. novembra 1954. Za babico se je izučila zelo mlada in se takoj zaposlila. Babištvo zanjo ni bilo samo poklic, ampak pravo poslanstvo, ki ga je opravljala z veliko strastjo in profesionalnostjo. Bila je temperamentna, bojevita in pozitivna ženska, ki je za vsakogar našla spodbudno besedo. Zanimala jo je tudi politika. Leta 2002 je bila na listi Marjetice, ki je podpirala županskega kandidata in bodočega župana Vittoria Brancatija, izvoljena v goriški občinski svet. Brancati jo je kasneje pooblastil, da je pobliže sledila področju enakih možnosti. Leta 2009 je kandidirala na občanski listi v domačem Mošu.

Kmalu po upokojitvi pred enajstimi leti se je odločila za ustanovitev združenja, ki bi bodoče mamice in očete spremljalo med nosečnostjo ter jih predvsem dobro pripravljalo na porod in starševstvo. Združenje Il nido delle cicogne je najprej imelo sedež v Mošu, zaradi velikega števila vpisov pa je Braidotova nekaj let kasneje morala zanj poiskati večje prostore. Združenje se je najprej preselilo v Prvomajsko ulico v Sovodnjah, kjer je delovalo več let, nazadnje pa je našlo sedež v Červinjanu. Članov je preko 150.

Z vodenjem porodov na domu je Braidotova nadaljevala do lanske jeseni, ko jo je prizadela huda bolezen. »Upali smo, da se bo vrnila med nas, a žal ne bo tako. Vsi jo bomo pogrešali, saj je bila oseba, ki se je vse življenje razdajala in bi lahko še mnogim pomagala. Za seboj pušča velikansko praznino,« pravi Shirley Lopez, ki je v zadnjih mesecih prevzela vodenje združenja. »Čeprav ne bo lahko, bomo z delom nadaljevale, saj to Teresi dolgujemo,« je še pristavila.

Ob številnih starših, sodelavcih in prijateljih za Braidotovo žalujejo mož Ferruccio Persoglia ter hčerki Katia in Angela. Datum pogreba še ni bil znan.