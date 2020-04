Odštevajo dneve do zapore

V Sovodnjah se bodo prihodnji teden začela gradbena dela za postavitev kanalizacijskega omrežja v Prvomajski ulici, zaradi česar bodo glavno prometnico v vasi zaprli za promet. Sovodenjski župan Luca Pisk pojasnjuje, da bo zapora stopila v veljavo v torek, 28. aprila.V sosednjih občinah Gradišče, Zagraj in Gorica bodo na zaporo in možne obvoze opozarjali prometni znaki in table, ki so jih postavili še konec februarja, vendar so bili doslej prekriti z mrežo. Gradbena dela bodo trajala 180 dni; vodi jih družba Irisacqua, medtem ko je njihov izvajalec gradbeno podjetje Ici Coop.Začetno so načrtovali, da bi se gradnja kanalizacije pričela septembra lanskega leta, vendar so zatem začetek odložili na kasnejši datum. Da bi lahko avtobusi še naprej peljali skozi sovodenjsko občino, so morali pred uvedbo zapore v Prvomajski ulici poskrbeti za obnovo Štradalte. Ko bo stopila v veljavo zapora za promet v Prvomajski ulici, bo na prvem odseku Štradalte, če proti Sovodnjam zavijemo z državne ceste št. 55, promet enosmeren. Kdor se bo iz Sovodenj peljal proti Gorici, pa bo moral sredi Štradalte zaviti proti Rupi, kjer bo promet urejal semafor, ki bo zagotavljal varno zavijanje na državno cesto št. 55.Gradbeno podjetje je nameravalo z gradnjo kanalizacije začeti že 9. marca, vendar so začetek del preprečili prvi omejevalni ukrepi za zajezitev širjenja koronavirusa. Gradbeno podjetje je imelo težave z dobavo gradbenega materiala, saj jim ga zaradi izrednih razmer, povezanih z epidemijo, niso redno dostavljali; poleg tega so s težavo prihajali na delo tudi zaposleni. V zadnjih tednih so se razmere umirile, tako da gradbeno podjetje lahko nadaljuje z delom. Ker še vedno velja prepoved druženja, pa sovodenjska občina ne sme izpeljati javnega srečanja z domačini, ki je bilo načrtovano v začetku marca.

Gradbena dela se bodo začela pri občinski telovadnici, nakar se bo gradbišče pomikalo proti severnemu delu Sovodenj. Zapora bo zadevala nekaj desetin metrov dolge odseke; komaj bodo delavci postavili cev na določenem mestu, bodo izkop prekrili in se premaknili naprej. Prehod bo onemogočen, stanovalci pa bodo lahko z ene oz. druge strani prišli do svojih hiš.