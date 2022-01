Odstranili neeksplodirani bombi iz prve svetovne vojne

Včeraj okrog 13. ure so policisti prejeli obvestilo Regijskega centra za obveščanje Nova Gorica o najdbi dveh nevarnih bomb iz prve svetovne vojne, ki sta se nahajali le nekaj deset metrov stran od stanovanjske hiše v naselju Kostanjevica na Krasu, poročajo Primorske novice.

Na kraju so kasneje pripadniki Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi našli in odstranili nevarni najdbi. Gre za minometno mino bombardo 240mm/87mm, ki je težka 78 kilogramov, in topovsko granato, 37 mm, italijanske izdelave iz obdobja prve svetovne vojne, sporočajo z novogoriške policijske uprave.