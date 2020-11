Odvrgel konopljo in policistom pomagal do hidroponičnega laboratorija

Pred nekaj dnevi so policisti v Novi Gorici obravnavali primer neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami. Osumljenec je 36-letni moški z območja Mestne občine Nova Gorica. Policisti so namreč opazili moškega, ki je v zabojnik za komunalne odpadke odvrgel večjo polivinilasto vrečo, iz katere je bilo zaznati močan vonj po konoplji. Zato so opravili ogled kraja kaznivega dejanja oz. ekološkega otoka in ugotovili, da so bile v zabojnikih za odpadke najdeni rastlinski deli, za katere obstaja sum, da gre za konopljo v količini pribl. 600 g, prav tako so bile najdene tudi naprave in pripomočki za gojitev omenjene prepovedane droge. V nadaljevanju so novogoriški policisti opravili tudi ogled osebnega avtomobila in prostora v poslovni stavbi in v njem odkrili laboratorij z napravami za hidroponično gojenje konoplje. Zoper osumljenega moškega bodo policisti po zaključku preiskave podali kazensko ovadbo na okrožno državno tožilstvo.