Odvzem krvi tudi ob sobotah

Ambulanti za odvzem krvi v goriški in tržiški bolnišnici bosta po novem odprti tudi ob sobotah. Od jutri, 7. marca, bodo na odvzem vzorcev krvi za različne krvne preiskave občani lahko prišli med 7.30 in 9. uro. Cilj ukrepa, je pojasnil podpredsednik Dežele Furlanije - Julijske krajine in odgovorni za zdravstveni resor Riccardo Riccardi, je skrajšanje čakalnih dob.

Čeprav je zaradi širitve koronavirusa zdravstveno osebje v tem času pod velikim pritiskom, se je vodstvo tržaško-goriškega zdravstvenega podjetja Asugi z deželno vlado odločilo za takojšnje podaljšanje tedenskega delovnega časa obeh ambulant za odvzem krvi; s tem, sporočajo z Dežele FJK, želijo v tem kritičnem obdobju občanom zagotoviti tako rutinske kot urgentne storitve in skrajšati čakalne dobe.

Na odvzem krvi se lahko občani, ki jim je zdravnik izdal napotnico, predhodno naročijo na uradih CUP goriške ali tržiške bolnišnice, ki sta odprta od ponedeljka do petka od 9. do 19. ure. Naročanje je možno tudi v samih ambulantah za laboratorijsko diagnostiko, in sicer od ponedeljka do petka med 10.30 in 13. uro.