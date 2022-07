Ogenj pod nadzorom, največja grožnja veter

Obsežni požar na goriškem Krasu je pod nadzorom, je okoli 11. ure povedal vodja intervencije Simon Vendramin. Na določenih mestih so določene linije še aktivne. Z njimi se spopadajo gasilci in 10 zračnih plovil. »Upam, da jih bomo danes kljub grožnji vetra obvladali,« je dejal.

Tako je v boju z obsežnim požarom na goriškem Krasu danes ocenil tudi obrambni minister Marjan Šarec. »Upam, da bomo danes prišli do točke, ko bomo lahko rekli, da je stvar pod nazorom,« je dejal v izjavi za medije.

Kot je povedal Vendramin, se trenutno borijo s požari na severnem delu požarišča, na pobočju vzdolž Vipavske doline. »Težave povzroča burja,« je povedal in ocenil, da danes kljub sedanjim dobrih izgledom obstaja verjetnost ponovnega izbruha požara. Dež, ki je padel ponoči, je po njegovih besedah padal v pasovih in ni zajel celotnega požarišča. Na južnem delu požarišča ga je bilo manj, zato je tam več gasilcev, ki zalivajo požarišče.

Na veter je opozoril tudi Šarec. Ta namreč otežuje predvsem letalsko gašenje oz. natančnost odmeta vode. »A kontrolorji leta skušajo pilote usmerjati čimbolj natančno,« je dodal.

RAZLIKA DANES OČITNA

Danes imajo območju požara izdatno pomoč gasilcev in sekačev. »Danes imamo tu 1500 gasilcev oz. največ gasilskih enot, ker je nedelja,« je povedal Šarec. Ti bodo zalivali robove požara, ne morejo pa v gozd, kjer so neeksplodirana ubojna sredstva, ostanki iz prve svetovne vojne.

Intenzivno se izjava tudi sekanje dreves. Že v soboto so na sekači posekali veliko dreves, ki jih odvažajo stran od požarišča, da ne preskoči ogenj, je orisal Šarec.

»Danes je razlika s preteklimi dnevi, ki so bili res kritični, očitna,« je menil Šarec in dodal, da so po petih intenzivnih dneh boja s požarom razmere veliko bolj mirne. Tudi Vendramin je dejal, da bodo »danes poskušali s številnim moštvom vse sile usmeriti v to, da očistijo požarišče in zatrejo požar«.