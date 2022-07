»Ognjeni zublji trikrat višji od borov« (video)

Najhujša bitka z ognjem se trenutno bije na goriškem delu Krasa na slovenski strani meje. Med Vojščico in Kostanjevico na Krasu so gasilci s sečnjo dreves želeli ustvariti protipožarne preseke, torej pasove brez dreves, da bi spustili požar na tla, kjer bi ga lažje ustavili. Vendar se je ogenj nezadržno širil naprej prek krošenj borovcev, poročajo Primorske novice. Požar po prvih ocenah že presega velikost 2000 hektarov, je povedal poveljnik Civilne zaščite Srečko Šestan.

Najhuje je na območju severozahodno od Kostanjevice na Krasu proti Trstelju, kjer močno gori, tako da so evakuirali tudi Kočo na Trstelju. Gasilci se trudijo na terenu, a ključna je zdaj tudi pomoč iz zraka. Ogenj sta nazadnje gasila dva vojaška helikopterja, en policijski, ter en hrvaški vojaški helikopter. Po poročanju Rtvslo je v Vojščici ostalo nekaj vaščanov. Slednji so povedali, da so zublji trikrat višji od borov, ogenj pa je oddaljen le še 300 metrov od prvih hiš. Sploh ne pomaga pa niti temperatura, ki znaša okoli 39,5 stopinje Celzija. Alarm ni bil sprožen samo za Vojščico, a tudi za vasi Temnica in Novelo.