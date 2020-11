Ohranjajo stik z bralci in se pripravljajo na selitev

Od 6. novembra je tudi Feiglova knjižnica v Gorici zaprta za javnost. V njene prostore bralci ne smejo vstopati, kar pa nikakor ne pomeni, da je njeno delovanje prekinjeno. »Kje pa! Delo je še bolj intenzivno kot v normalnih razmerah, saj moramo iskati nove načine, da ohranimo stik z ljudmi: bralci si tega želijo, iščejo nas. Prepričana sem, da v tem trenutku še toliko bolj potrebujejo knjige,« pravi Luisa Gergolet, direktorica Narodne in študijske knjižnice, ki se je tako v Gorici kot v Trstu prilagodila koronarazmeram z vrsto dodatnih storitev in pobud, na katere se bralci dobro odzivajo.

»Zaradi ukrepov, ki so stopili v veljavo z vključitvijo Furlanije - Julijske krajine v rumen in kasneje še oranžen seznam, lahko v knjižnične prostore vstopa le osebje, vsi naši oddelki pa omogočajo izposojo in vračanje gradiva. Obvezno je predhodno naročilo: bralci nas pokličejo in nam povejo, kaj potrebujejo oz. česa si želijo. Knjižničarke jim gradivo pripravijo in pustijo pred vhodnimi vrati knjižnice, kjer smo uredili mizo za brezstični prevzem in vračilo. Knjige bralci najdejo v zaprti vrečki s svojim imenom, vse vrnjene knjige pa gredo en teden v "karanteno". Glede na razmere bralce spodbujamo, naj si izposodijo več knjig hkrati; brez težav podaljšamo tudi rok izposoje,« delovanje v tem času opisuje Gergoletova in izpostavlja, da nudijo starostnikom in ranljivim skupinam, ki to potrebujejo, tudi dostavo gradiva na dom.

Ob vsem naštetem se v tem času v Feiglovi knjižnici pripravljajo na selitev v Trgovski dom. Predvidevajo, da se bodo iz KB Centra v Fabianijevo palačo na Verdijevem korzu začeli seliti v drugi polovici decembra. »V škatle že spravljamo gradivo, kot so revije in arhivski material, ki ga ne izposojamo na dom, pa tudi knjige, za katere vemo, da gredo manj v obtok. Dela je še veliko,« zaključuje Luisa Gergolet, ki jo skupaj s kolegicama čakajo naporni tedni.