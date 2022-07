Okoli Jamelj je stanje še kritično

Zadnje uradne podatke o stanju požara v okolici Jamelj je posredovala civilna zaščita iz Ronk, ki je zapisala, da stanje ostaja kritično. »Trenutno ogenj napreduje proti Komnu in Doberdobu,« so zapisali. Dodali so tudi, da avtocesta A4 ostaja zaprta od Vileša do Devina, zaprta je tudi deželna cesta 55. »Gasilci prežijo v Jamljah, kjer ščitijo hiše, medtem ko prostovoljci civilne zaščite in gozdni čuvaji neprekinjeno gasijo požar. Helikopterji še letijo in bodo gasili, dokler bo to omogočala svetloba,« so zapisali ob 21. uri.

Razmere v večernih urah naj bi bile vsekakor boljše kot zjutraj, ko je ogenj ogrožal domove in življenja ljudi.

Riccardo Riccardi, ki je v deželni vladi pristojen za civilno zaščito, pa je dejal, da bo ključen nočni razvoj dogodkov. Prebivalci Jamelj noči vsekakor ne bodo prespali na svojih domovih.

NA TREH POŽARIŠČIH 800 SLOVENSKIH GASILCEV

V zadnjem večernem sporočilu Civilne zaščite za Severno Primorsko pa so sporočili, da proti večeru se je stanje vsaj malo umirilo, a požari na vseh treh žariščih še niso povsem pod nadzorom. Ponoči bo na terenu več kot 800 gasilcev iz kar osmih gasilskih regij, ki bodo nadzorovali vsa požarišča.

Poleg prebivalcev Mirna, se je lahko vrnila domov zvečer večina prebivalcev štirih kraških vasi (Hudi Log, Sela na Krasu, Korita na Krasu in Nova vas), ki so jih evakuirali dopoldan.