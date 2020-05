Na gradbišču tik pod obzidjem goriškega gradu, kjer je pred kratkim po daljšem premoru spet stekla gradnja grajske vzpenjače, so delavci našli sedem človeških okostnjakov. O najdbi, do katere je prišlo danes zjutraj, je bila nemudoma obveščena goriška kvestura. Dela na območju, kjer so našli kosti, so takoj prekinili.