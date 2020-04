Okuse ob meji bi lahko rešil le čudež

Okusov ob meji septembra ne bo. Da bo zaradi izrednih razmer, ki so povezane s pandemijo koronavirusa, letos odpadla tudi najbolj priljubljena goriška poulična prireditev, potrjuje župan Rodolfo Ziberna, po besedah katerega je v danih okoliščinah in zaradi negotovosti glede ukrepov, ki bodo veljali v t. i. »drugi fazi«, nepojmljivo razmišljati o organizaciji tako množičnega dogodka.

»Okusi ob meji so gastronomska prireditev, ki ima določene značilnosti in je v zadnjih letih privabljala okrog 800.000 obiskovalcev. Tudi če se bodo v prihodnjih mesecih omejitveni ukrepi zrahljali in bodo nekatere prireditve morda lahko res potekale, se mi zdi nepojmljivo, da bi izpeljali nekaj tako obsežnega. Kako bi lahko pri tako visokem številu udeležencev zagotavljali varnostno razdaljo? Vsi bi verjetno morali imeti zaščitno masko in rokavice, si stalno razkuževati roke ... Tudi hrane se ne bi smeli dotikati,« je Ziberna povedal za agencijo Ansa in pristavil, da »malih« Okusov ob meji ne bi bilo smiselno prirejati. »Prireditev bi lahko organizirali le v primeru, da bi se v prihodnjih tednih ne zgodilo kaj izrednega, česar trenutno ne moremo predvidevati,« pravi župan.