Okusi ob meji teden kasneje od napovedanega

Zaradi državnih volitev so se v Gorici odločili, da bodo premaknili Okuse ob meji. V začetku je bilo napovedano, da bodo Okusi letos potekali od 22. do 25. septembra. Ker bodo parlamentarne volitve 25. septembra, se je občina po srečanju na prefekturi iz organizacijskih razlogov odločila, da praznik premakne za teden dni. Okusi bodo tako potekali od 29. septembra do 2. oktobra. »Nemogoče bi bilo poskrbeti za organizacijo tako praznika kot volitev. Po odločitvi smo takoj začeli obveščati vse, ki sodelujejo s svojimi stojnicami. Lotili smo se z največjimi, nekateri so že potrdili svojo prisotnost,« pravi pristojna odbornica Arianna Bellan.