»Okusi« vse bolj uspešna tržna znamka

»Blagovno znamko« Okusov želijo izkoristiti za promocijo teritorija tudi v sklopu drugih dogodkov med letom. Po besedah goriškega župana Rodolfa Ziberne je tudi letošnja »mini« izvedba Okusov dokazala, da je ta prireditev izredno priljubljena, marketinška podoba pa privlačna v vsakem slučaju. Znamko »Okusi ob meji« je občina registrirala že pred nekaj leti. »Načrtovali smo razširitev uporabe te blagovne znamke že pred pandemijo, vendar smo morali načrte nekoliko zamrzniti. Kljub dvomom, ki smo jih imeli, smo želeli organizirati prireditev, čeprav v okrnjeni obliki. Gusti Off je skoraj sedemkrat manjša v primerjavi z “navadnimi” Okusi, vendar je odziv v teh štirih dneh bil izreden. V proporciji je bilo ljudi toliko kot v najbolj množično obiskanih izvedbah,« pravi župan Ziberna. To kaže, po županovih besedah, da so »Okusi« postali prepoznavna znamka, ki je vstopila »v srce ljudi, onkraj lokalnih in državnih meja«.

Več v današnjem (torkovem) Primorskem dnevniku.