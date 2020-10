Na goriški občini so v prejšnjih dneh odkrili okužbo med zaposlenimi. Uslužbenec je bil sicer na bolniškem dopustu že osem dni, ko so mu z brisom potrdili okužbo s koronavirusom. Urade oddelka, v katerem je zaposlen, so takoj –začasno– zaprli in sprožili ustrezne higienske in zdravstvene postopke. Ostalih pet uslužbencev v oddelku, kjer je zaposlena okužena oseba, je šlo včeraj na testiranje za koronavirus. Nihče nima simptomov, obenem poudarjajo, da so na službenem mestu držali varnostne razdalje, uporabljali zaščitne maske in si razkuževali roke.

Več v današnjem (sredinem) Primorskem dnevniku.