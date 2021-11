Okužbe tudi po slovenskih vaseh

Krivulja se je znova obrnila navzgor. V vseh občinah nekdanje goriške pokrajine v zadnjih dneh beležijo nove primere covida 19; poleg obolelih se veča tudi število ljudi v karanteni in na žalost iz bolnišnic spet poročajo tudi o smrtnih žrtvah. Po poletju, med katerim s koronavirusom ni bilo težav, je treba ponovno nameniti maksimalno pozornost samozaščiti, pri čemer iz zdravstvenega podjetja za Goriško in Tržaško Asugi pozivajo k cepljenju vse tiste, ki se doslej zanj še niso odločili.Največ okužb je na podlagi podatkov, objavljenih na spletni strani deželne civilne zaščite, v Tržiču (66), kjer je poleg tega v karanteni 173 drugih občanov. Na drugem mestu po številu okuženih je Gorica (59), sledita Štarancan (26) in Škocjan (22).

Prve okužbe in obolenja beležijo tudi po slovenskih vaseh. V Doberdobu je okuženih pet občanov, trije so v karanteni. »Poleti nismo imeli prav nobenega primera, v zadnjih tednih pa so se začeli ponovno pojavljati. K sreči nihče izmed okuženih ne potrebuje hospitalizacije, saj imajo vsi blage simpotme,« pravi doberdobski župan Fabio Vizintin. Razmere pozorno spremljajo tudi v Sovodnjah, kjer imajo dva primera okužbe in deset občanov v karanteni. Tudi sovodenjski župan Luca Pisk pojasnjuje, da med poletjem s koronavirusom niso imeli težav, medtem ko so se v prejšnjih tednih začeli pojavljati prvi posamezni primeri.V Števerjanu je trenutno okuženih pet občanov, šest jih je v karanteni. Županja Franca Padovan pojasnjuje, da gre za dve oz. tri družine. Na bris so morali tudi učenci vaške osnovne šole Alojza Gradnika. »Na žalost smo spet tam, kjer smo bili pred nekaj meseci,« ugotavlja števerjanska županja Franca Padovan.