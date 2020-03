Okužen poveljnik tržiških mestnih redarjev

S koronavirusom je okužen tudi poveljnik tržiških mestnih redarjev, ki je sicer bil zadnjih nekaj dni odsoten z delovnega mesta. Komaj je izvedela, da je poveljnik pozitiven na test, je tržiška županja Anna Cisint takoj sprejela vrsto ukrepov; zaprla je poveljstvo mestnih redarjev in odredila njegovo takojšnjo razkužitev, sočasno je steklo testiranje vseh uslužbencev, ki so bili v stiku s poveljnikom. Županja je med drugim pojasnila, da se poveljnik ne počuti ravno najboljše in da se zdravi v videmski bolnišnici.