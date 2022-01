Okužen tudi goriški župan

S covidom-19 se je okužil tudi goriški župan Rodolfo Ziberna. K sreči je imel lažje simptome le v soboto, ko je mislil, da gre za lažjo obliko gripe. »Seveda sem se takoj odločil za bris, ki ga je opravila tudi moja žena. V četrtek sva dobila odgovor: oba sva pozitivna, čeprav sva brez simptomov. Iz previdnosti sva od prejšnje sobote doma in se izogibava stikom z drugimi ljudmi,« pojasnjuje goriški župan in pojasnjuje, da se je takoj lotil dela na daljavo. Preko videokonference se je že udeležil raznih sestankov in srečanj. »Če se bo vse skupaj rešilo brez težav, je nedvomno po zaslugi treh odmerkov cepiva, ki sem ga prejel. Nočem niti pomisliti, kaj bi se lahko zgodilo, če bi se ne cepil. Zaradi tega pozivam vse, naj se cepijo, saj gre za edini način, da se rešimo hospitalizacije in intenzivne nege, obenem pa omogočimo zdravnikom in zdravstvenemu osebju, da se posvečajo vsem bolnikom, ki čakajo na kirurški poseg, najrazličnejše preglede in ambulantne storitve,« poudarja župan in opozarja, da cepivo rešuje življenja. »Cepivo ne prepreči okužbe, vendar ti reši življenje; omogoči ti, da ne zasedeš bolniških postelj, ki jih potrebujejo bolniki z drugimi boleznimi,« zaključuje goriški župan Rodolfo Ziberna.