Okužena vzgojiteljica v jaslih

Ena izmed vzgojiteljic, ki so zaposlene v občinskih jaslih v Ulici Maxa Fabianija v Gorici, je okužena s koronavirusom. Novico so potrdili na goriški občini, kjer so sinoči po prejemu informacije takoj sprožili vse potrebne postopke. Prostore, ki so tik ob slovenskem vrtcu Sonček, bodo danes razkužili. »Starše otrok smo takoj seznanili s tem, da bodo jasli danes zaprte. Nevšečnosti za družine, ki so žal neizbežne, bomo skušali čim bolj omiliti,« pravi goriški župan Rodolfo Ziberna, ki se bo v kratkem sestal z zdravstvenim podjetjem Asugi.