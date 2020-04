Okuženih osem uslužbencev Vile sv. Justa v Gorici

V Vili sv. Justa v Gorici so odkrili osem okuženih s koronavirusom. »Vsi okuženi so uslužbenci,« razlaga goriški župan Rodolfo Ziberna in pristavlja, da nihče izmed njih ne kaže simptomov bolezni covid-19. Med okuženimi uslužbenci doma za starostnike, ki ima sedež na Korzu Italia, je šest Goričanov, ostala dva živita v občinah Koprivno in Bertiolo. »Do odkritja je prišlo po zaslugi zdravstvenega podjetja, ki je prejšnji teden začelo odvzemati brise vsem uslužbencem in oskrbovancem domov za starostnike,« pravi župan in pristavlja, da so vsi okuženi uslužbenci Vile sv. Justa že v izolaciji; karantena je bila odrejena tudi njihovim bližnjim sorodnikom.

Včeraj popoldne so dva primera okužbe odkrili tudi med pacienti nevrološkega oddelka goriške bolnišnice. Enega so premestili v goriški oddelek za koronavirusne bolnike, drugega pa so odpeljali v Trst. »Prostore smo razkužili, vsem uslužbencem in ostalim pacientom smo odvzeli brise. Oddelek normalno deluje,« so pravkar sporočili iz zdravstvenega podjetja.