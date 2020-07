Oljkarstvo: pozor na muho!

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica in Inštitut za oljkarstvo ugotavljata, da v oljčnikih na Goriškem, v Brdih, Vipavski dolini in slovenski Istri že leti škodljivec - oljčna muha. Oljkarji imajo več možnosti, kako ukrepati, na pobudo Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica pa je Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin za nujne primere izdala dovoljenje za uporabo zalog pripravka, ki vsebuje aktivno snov dimetoat.

Pridelovalcem svetujejo, da škodljivca spremljajo z vabami. Populacijo muhe lahko spremljamo tudi z rumenimi lepljivimi ploščami ali s kombiniranimi (prehransko-barvnimi-feromonskimi) vabami. Vzporedno z vabami je smiselno spremljati tudi stanje plodov.

Na vprašanje, kako naj oljkarji ukrepajo v primerih, ko zasledijo na plodovih oljčno muho in katera sredstva naj pri tem uporabijo, Marko Devetak, svetovalec specialist na oddelku za varstvo rastlin Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica odgovarja, da je treba zatiranje opraviti, če je v oljčniku prag škodljivosti presežen, torej, če je ulov muhe povečan oziroma se na plodovih pojavljajo poškodbe.

