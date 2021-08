Opečeni deklici solidarnost in bližina

Na prsnem košu in na delu ene rame ima opekline druge stopnje, medtem ko so posledice na obrazu lažje, saj ga je zadel le manjši pljusk vrele vode. V oddelku za intenzivno nego bolnišnice v Padovi se zdravi trinajst mesecev stara deklica iz Gorice, ki se je v ponedeljek preveč približala štedilniku in pri tem prevrnila lonec z vrelo vodo, ki se je razlila po njenem telesu.Z družino je včeraj navezal stik goriški župan Rodolfo Ziberna. Zdravstveno stanje deklice naj ne bi bilo tako hudo, kot je kazalo takoj po nesreči, čeprav prognoza še ni znana. Župan se je včeraj pogovoril s staršema. »Izrazil sem jima vso svojo bližino in solidarnost v imenu celotnega mesta,« pravi Ziberna, ki bo danes oz. jutri ponovno poklical mamo dekletca z upanjem v dobre novice.Takoj po ponedeljkovi nesreči je na pomoč poklicala ravno dekličina mama, ki je v domači kuhinji pripravljala kosilo; deklica se je nepričakovano približala štedilniku in po nesreči prevrnila lonec, v katerem je vrela voda. Na kraj so z reševalnim vozilom prihiteli reševalci iz službe Sores, ki so deklico najprej prepeljali v goriško bolnišnico; zdravniki so ji zagotovili nujno zdravstveno oskrbo, nakar so se odločili, da jo odpeljejo v Padovo, kjer deluje oddelek za zdravljenje hudih opeklin.