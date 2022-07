Opustošeni Kremenjak (foto)

Kremenjak je popolnoma opustošen. Požar, ki je včeraj okrog poldne zajel Jamlje, se je v popoldanskih urah in ponoči razširil na hrib za vasjo, kjer se seveda ni zmenil za državno mejo. Zgorelo je celo pobočje vse do Klaričev in Brestovice; po mnenju domačinov je požarišče dolgo preko štiri kilometre, sicer je zgorelo celotno območje, ki gre vse do Medjevasi.

Iz Jamelj ravnokar opažajo (okrog 17.15), da Kremenjak preletavata kanadera, na delu je tudi nekaj helikopterjev. Sočasno še vedno gori tudi na nasprotni strani vasi, in sicer na pobočjih Vrtač - Gorjupe kupe. Jamlje so še vedno v dimu.

Ob 17.50 so nas obvestili, da se razmere na Kremenjaku počasi izboljšujejo. Gasilci trenutno dokaj uspešno obvladujejo tudi požar na Vrtačah - Gorjupi kupi. Dima je v vasi končno nekoliko manj.