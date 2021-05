Orjaški pozdrav Giru

Jutri popoldne bodo kolesarji in ves spremljevalni stroj letošnje Dirke po Italiji kar trikrat prečkali mejni prehod med Jazbinami in Vipolžami. Na italijanski strani meje, sto metrov pred mejnim prehodom, bo dolga kolona kolesarjev in vozil naletela na večje krožišče, sredi katerega se bohoti veliko leseno kolo, ki ga je v pozdrav Giru izdelal števerjanski mojster Štefan Vogrič. Kolo je Vogrič seveda pobarval z roza barvo.

Velik simbol kolesarskih dirk, ki je z letošnjim Girom čezmejnega značaja zadobil poseben pomen, je nastal na Vogričevem domu v Ločniku, kamor se je preselil pred leti. Kot nam je zaupal, sta mu zamisel o izdelavi velikega kolesa dala njegov brat Roman, sicer lastnik gostišča na Valerišču, in Boris Hladnik, nekoč uspešen kolesar. Zamisel brata in prijatelja je Štefan Vogrič takoj zagrabil, pripravil načrt ter v petih dneh izdelal veliko leseno kolo, ki je dolgo kake štiri metre, v višino pa meri dobra dva metra in pol. Posamezne dele je »scimpral« v svoji delavnici pod stanovanjem, kolo pa je nato sestavil in pobarval na dvorišču. Celotno kolo je leseno, le za obroča pri kolesih je Vogrič uporabil debelejšo plastično vodovodno cev. Velikanski bicikel je nato pritrdil na posebno ogrodje ter poklical nekaj prijateljev in znancev iz Števerjana, da so mu v petek pomagali spraviti na voz težko roza vozilo in ga s traktorsko vprego odpeljati na Jazbine. Med potjo je nenavaden prevoz naletel na občudovanje ljudi v Ločniku, Podgori, v Grojni, na Bukovju in na Valerišču, kjer se je odprava ustavila v Vogričevi gostilni na zasluženem okrepčilu. Deset minut kasneje se je kolona ustavila ob krožišču na Jazbinah, kjer so si fantje ponovno zavihali rokave, razložili kolo z voza in ga namestili na že prej pripravljen podstavek.