Osemnajstletnik umrl v delovni nesreči

V delovni nesreči v Šmartnem je v četrtek popoldan ugasnilo življenje 18-letnega delavca iz Kosovega. Mlajši delavec se je smrtno ponesrečil z delovnim strojem prekucnikom.

Na kraj nesreče so poleg policistov in kriminalistov prihiteli tudi novogoriški poklicni gasilci in reševalci nujne medicinske pomoči novogoriškega zdravstvenega doma. Delavcu žal ni bilo več pomoči, saj so bile poškodbe tako hude, da je umrl na kraju nesreče.

Policisti in kriminalisti so na kraju dogodka ugotovili, da je do delovne nezgode prišlo na nekategorizirani makadamski cesti pod vasjo Šmartno v Goriških Brdih. Na tem odseku ceste so delavci ene od gospodarskih družb izvajali gradbena dela z izkopom jame v telo vozišča za izgradnjo telekomunikacijskega omrežja, izkopani material pa z delovnim strojem odvažali na začasno deponijo ob navedeni cesti. Mlajši delavec je z delovnim strojem po omenjeni cesti peljal izkopani material na omenjeno deponijo. Pri vzvratni vožnji po približno 250 metrih je z levimi kolesi zapeljal izven makadamskega vozišča na neutrjeno bankino, pri čemer je delovno vozilo zdrsnilo po strmem klancu navzdol. »Pri tem je voznik padel s sedeža prekucnika na travnik pod klancem, delovni stroj pa je zapeljal preko delavca in se po približno petnajstih metrih ustavil v gozdu, kjer je trčil v manjša drevesa. Mlajši delavec je na kraju podlegel telesnim poškodbam,« so sporočili iz policije.