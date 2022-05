Osemnajstletniku zasegli 70 gramov hašiša

Tržiški mestni policisti so med poostrenim nadzorom v civilnih oblačilih opazili moškega, ki je v enem izmed mestnih parkov užival marihuano. Mestni policisti so ugotovili identiteto 18-letnega domačina, ki mu je prodal drogo, nakar je javno tožilstvo odredilo hišno preiskavo njegovega doma. S pomočjo službenega psa finančne straže so v stanovanju, kjer biva 18-letnik, našli 70 gramov hašiša in nekaj opreme za pripravo in tehtanje odmerkov. Drogo so zasegi, medtem ko so 18-letnika ovadili zaradi posedovanja oz. prekupčevanja mamil.