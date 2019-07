Osrednja tema travme, nagrada za avtorski opus Margarethi von Trotta

Zareze, ločitve, pobotanja, travme. Dva pola, ki se srečujeta in oddaljujeta. Dotik, ki postane prelom. Tako so prireditelji filmskega festivala Sergio Amidei, ki bo v Gorici od 18. do 24. julija, opisali letošnjo temo, okoli katere se sučejo izbrani filmi, pogovori z avtorji in drugi spremljevalni dogodki. Samo filmskih predvajanj bo letos 53.

Za mednarodno nagrado za najboljši scenarij se poteguje sedem filmov, ki jih bodo predvajali v teku tedna. Poleg te, osrednje sekcije, se predvajanja, pogovori, srečanja z raznimi filmskimi strokovnjaki delijo še na enajst drugih tematskih sklopov. Med temi so nagrada za avtorski opus, ki jo letos prejme nemška režiserka Margarethe von Trotta, in nagrada za filmsko kulturo, ki bo šla Sergiu Toffettiju, predsedniku muzeja filma iz Turina. Nemški filmi iz obdobja 1965-1984 bodo v ospredju v tematskem sklopu, ki je povezan z nagrado za avtorski opus. Predvajali bodo dela avtorjev, kot so Wim Wenders, Rainer Werner Fassbinder, Werner Herzog, Peter Handke, Edgar Reitz. Celoten spored filmskih predvajanj in srečanj je na voljo TUKAJ.