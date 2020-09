Osumljenca umora privedli na sodišče

Sredinega umora osumljena dva moška, stara 23 in 41 let, oba s severne Primorske, poročajo Primorske novice. Na novogoriško okrožno sodišče so kriminalisti danes privedli 23-letnika in 41-letnika. Gre za nadaljevanje preiskave novogoriške policijske uprave, o kateri smo poročali včeraj, o sumu storitve uboja. Zaradi telesnih poškodb je v sredo v zdravstveni ustanovi umrl 43-letni Valter H. doma iz Vrtojbe, ki je bil žrtev brutalnega pretepa. Primorske novice poročajo, da so ga v ponedeljek našli v nezavesti na območju opuščenega Ideala, kjer se sicer zbirajo odvisniki od prepovedanih drog in ljudje iz drugih marginaliziranih skupin.

Na podlagi ugotovitev kriminalistične preiskave in zbranih dokazov so kaznivo dejanje uboja policisti prekvalificirali v hujšo obliko, in sicer v kaznivo dejanje umora. Oba osumljenca sta stara znanca policije, saj so ju v preteklosti že obravnavali za različna kazniva dejanja, je povedal tiskovni predstavnik novogoriške policijske uprave Dean Božnik.

Kriminalisti so jima v sredo odvzeli prostost in ju pridržali v policijskih prostorih, danes pa so ju s kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma umora privedli in izročili v nadaljnji postopek preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Novi Gorici, poročajo Primorske novice.