Otroci naj bodo »potopljeni« v jezik

Francija Vaupotiča marsikdo na Goriškem pozna kot učitelja plesa, slovenščine, zgodovine in zemljepisa. Doma je iz Prekmurja, na Goriško pa je prišel leta 2005, najprej kot plesni učitelj, nato ga je življenje popeljalo tudi v druge vode. Ob službi je opravil dodiplomski in magistrski študij Slovenistike na Fakulteti za humanistiko na Univerzi v Novi Gorici. S svojo strokovno podlago in življenjsko izkušnjo ima edinstven vpogled v tukajšnje šolsko okolje, dnevno pa se sooča z raznimi prijemi za učenje slovenščine v zamejskem okolju. Postavili smo mu nekaj vprašanj o njegovem delu z otroki in soočanju s stvarnostjo Slovencev v Italiji.

Življenjska in delovna izkušnja vas je pripeljala v večjezično zamejsko okolje. So bile razlike z vašim rodnim Prekmurjem zelo občutne?

V bistvu ni bilo bistvene razlike, mogoče nisem bil navajen tako toplih zim in zgodnjih pomladi. Tudi večjezičnost mi ni bila tuja, šlo je le za druge jezike – v Prekmurju sem se srečeval z nemškim, hrvaškim in madžarskim jezikom, tukaj z italijanskim in angleškim. Vse od začetka sem se počutil sprejetega, sodelovanje z ljudmi je bilo od začetka dobro in pred mano se je odpirala pot s številnimi možnostmi. V ta del sveta sem prišel kot plesni učitelj, to je bil moj sanjski poklic. Šlo je za pedagoško delo, podobno temu, kar delam danes, in že takrat je bilo treba znati otroke motivirati in jih spodbujati pri njihovem delu. Poseben izziv v zamejstvu je bilo tako spopadanje z jezikovnimi ovirami. Včasih nisem razumel prav nič, kar so mi otroci povedali v svoji hitri in neučakani konverzaciji. Toda razliko v dojemanju slišanega je bilo opaziti kmalu, ne samo pri otrocih, tudi pri meni.

Opravili ste dodiplomski in magistrski študij Slovenistike na Fakulteti za humanistiko na Univerzi v Novi Gorici. Kako to, da ste se odločili za to smer?

Jeziki so bili vedno moja strast. Tudi slovenščina. Moja prva želja je bila študij slovenistike v Ljubljani, a sem zaradi službe moral od tam oditi in nemogoče je bilo usklajevati predavanja z delom. In prav v tistem času se je na takratni Politehniki, danes Univerzi v Novi Gorici, odpirala Fakulteta za slovenske študije Stanislava Škrabca, današnja Fakulteta za humanistiko. Študij slovenščine je bil tako rekoč na dlani. Le odločiti se je bilo treba. Ker je bila moja služba večinoma popoldne, sem delo zlahka uskladil s študijem. Dopoldne predavanja, popoldne služba. Ni bilo vedno lahko, a se je splačalo. In danes sem tu, kot magister slovenistike. Na fakulteti so znali marsikdaj prisluhniti in razumeli so mojo razdvojenost med delom in študijem.