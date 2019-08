Otroke bodo pričakali prenovljeni šolski prostori

Obnova osnovne šole na Vrhu poteka v skladu z dogovorjenimi roki, tako da se bodo učenci po počitnicah lahko vrnili v povsem prenovljene šolske prostore. Sovodenjska občinska odbornica za javna dela Alenka Florenin pojasnjuje, da bodo predvidoma danes gradbeni delavci zaključili s polaganjem ploščic po učilnicah in hodnikih, potem ko so že v prejšnjih tednih poskrbeli za novo električno napeljavo. Poleg tega so že postavili tudi nove okenske okvire in namestili razsvetljavo. »Ko bodo vse ploščice položene, bodo morali notranjost le še prepleskati,« pravi odbornica, po kateri bodo morali ob zaključku pleskarskih del notranjost šole temeljito očistiti, tako da bo nared za začetek šolskega leta.

