Otroška oblačila oddajajo in hkrati zbirajo

Da je pandemija spravila v težave številne družine z otroki, so opazili tudi v nadškofijski Karitas. »Od marca naprej se je povečalo število družin, ki potrebujejo pomoč, zaradi tega smo v Ulici Faiti v Gorici ob emporiju solidarnosti odprli še solidarnostno trgovino za otroke do 12. leta starosti. Decembra je odprta ob petkih med 16. in 18. uro; takrat družine v stiski, ki so že pridobile posebno kartico v naši svetovalnici, lahko pridejo po oblačila in obutev, ki jih potrebujejo.

Hkrati je trgovina z istim urnikom odprta tudi za vse tiste, ki bi radi darovali odrabljena oblačila svojih otrok,« pojasnjuje direktor nadškofijske Karitas Renato Nucera.V solidarnostni trgovini zbirajo oblačila, ki so seveda še v dobrem stanju, vendar so jih otroci prerasli. Biti morajo čista, prostovoljci jih bodo sicer kakorkoli zatem še enkrat oprali.