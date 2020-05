Ovadili Goričana zaradi spletnega groominga mladoletnice

Policija za računalniški kriminal je v prejšnjih dneh ovadila moškega s prebivališčem v Gorici, ki je preko družbenega omrežja Instagram navezoval stike za spolne namene z mladoletnim dekletom iz goriške pokrajine. Preiskava je stekla, ko je dekle prijavilo kaznivo dejanje na policijo. Med preiskavo so policisti vzeli pod drobnogled material družbenega omrežja in tako zasledili mobilni telefon in sim kartico, ki ju je uporabljal domnevni kršitelj. Preko teh informacij so nato prišli na sled Goričanu ter pri njem našli omenjeni telefon in sim kartico.