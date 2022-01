Lansko leto je na Goriškem zaznamoval velik padavinski primanjkljaj. Prvih pet mesecev lanskega leta je bilo kolikor toliko deževnih; januarja in maja je padla zelo veliko dežja, pod letnim povprečjem je bil edino marec. Od junija naprej so se razmere povsem spremenile; količina padavin je krepko upadla, tako da se je v drugi polovici leta v vodomerih nabralo precej manj dežja od dolgoletnega povprečja.

Na spletni strani Meteogo.it so izračunali, da sta bila zelo sušna junij in oktober, ko je padlo za kar 89,9 oz. 67 odstotka padavin manj od letnega povprečja za ta dva meseca. Glede na obdobje 1991/2020 je julija padlo za 38,4 odstotka dežja manj, avgusta za 29,9 odstotka, septembra za 67 odstotka, novembra za 29,2 odstotka in decembra za 40,3 odstotka. Nadpovprečno deževni so bili le trije meseci: januar (+89,7 odstotka), april (+45,6 odstotka) in maj (+91,5 odstotka). Po zaslugi deževne pomladi se je do konca maja nabralo kar 182,7 odstotka mililitrov dežja več od povprečja, medtem ko je bilo ob konca leta 308,2 mililitra dežja manj od povprečja za obdobje 1991/2020.