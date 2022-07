»Padel je na hrbet in začel drseti navzdol«

»Bili smo v bistvu na cilju. Od koče Santner, kjer smo nameravali prespati, nas je ločevalo še kakih deset minut hoje. Nekateri smo stopali pred njim, drugi so mu sledili, nenadoma pa ... Zdrsnil je in padel na hrbet. Po nahrbtniku je začel drseti v globino, vse hitreje. Ne vemo, kako se je lahko zgodilo. Vsi smo zelo pretreseni,« nam je s tihim glasom povedala ena izmed članic skupine goriških prijateljev in izkušenih planincev, s katerimi se je v soboto, 16. julija, odpravil na svoj poslednji vzpon nesrečni Marco Mlakar. 55-letni Goričan, ki je bil v dobri fizični kondiciji in je imel tako kot drugi člani odprave za sabo že več zahtevnih vzponov, se je smrtno ponesrečil v južnotirolskih Dolomitih, v skupini Rosengarten (Catinaccio). Za njim ob družini žalujejo številni znanci in prijatelji, med katerimi je veliko goriških Slovencev. Mlakar je bil med drugim tudi član SDPG in PZS.

Tragična nesreča se je pripetila v soboto okrog 16. ure. Skupina osmih planinskih navdušencev je zjutraj zbrala pred štandreško gostilno Turri in se odpravila na pot v Dolomite. Okrog poldneva so prispeli do koče Frommeralm in se nato peš odpravili proti ferati Santner pri istoimenskem sedlu, ki sodi med najbolj znane zavarovane poti v Dolomitih. Ferata ne velja za posebno zahtevno. »Za sabo smo imeli približno tri ure in pol hoje. Vzpenjali smo se po ferati. Ni šlo za posebno zahtevno ali nevarno točko, Marcu pa se je zdrsnilo. Kruta usoda je hotela, da ni padel na roke, saj bi se v tem primeru lahko pobral in nadaljeval pot; žal je padel na hrbet oz. na nahrbtnik in začel drseti navzdol. Ni se mogel obrniti ali se ustaviti. Ne moremo razumeti, kako se je lahko kaj takega zgodilo,« nam je zaupala sogovornica, ki je tako kot ostali navzoči močno pretresena in želi ostati neimenovana.

Kljub hitremu prihodu reševalcev, ki so na kraj prišli s helikopterjem, za 55-letnega Goričana žal ni bilo pomoči. Našli so ga okrog 40 metrov nižje, med padanjem je dobil usodne poškodbe. Nekatere druge člane skupine, ki so bili v šoku, so reševalci prepeljali do koče Frommer s helikopterjem, ostale so peš pospremili do nje. Ponudili so jim tudi pomoč psihologa. Okoliščine smrti 55-letnika preučuje državno tožilstvo v Sterzingu (Vipiteno), kar je sicer praksa ob takih nezgodah.

Marco Mlakar je bil zaposlen v servisni delavnici v Ulici Terza Armata v Gorici. Gre je za dejavnost, ki jo družina Mlakar vodi že več generacij. Ob ženi Valentini zapušča mladoletnega sina, Lorenza, in brata Fabia.

Marco Mlakar je hribe vzljubil pred nekaj leti, športnik pa je bil že v mladosti, ko se je ukvarjal z nogometom. Igral je pri raznih klubih, tudi v Podgori, Fari in Moraru, kjer so se ga v nedeljo spomnili z občuteno objavo na Facebookovem profilu društva. Nekaj let je bil vključen tudi v ljubiteljsko ekipo športnega društva Sovodnje, kjer je navezal več prijateljstev. Od očeta je ljubezen do nogometa podedoval tudi sin Lorenzo, ki igra pri klubu Donatello v Vidmu.