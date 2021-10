Pahor bo Mattarelli vročil najvišje slovensko državno odlikovanje

Kot napovedano bosta predsednika Slovenije Borut Pahor in Italije Sergio Mattarella prihodnji četrtek skupaj uradno obiskala Novo Gorico in Gorico, ki bosta kot »dve Gorici in eno mesto« pod geslom GO! Borderless leta 2025 skupaj postali Evropska prestolnica kulture (EPK). Pahor bo Mattarelli vročil tudi najvišje slovensko državno odlikovanje, sporoča Sta.

Program, ki ga sicer še usklajujejo, se bo začel na Bevkovem trgu v Novi Gorici, kjer bo slovenski predsednik sprejel italijanskega kolega z vojaškimi častmi. Sledilo bo dvostransko srečanje predsednikov, ki se bosta nato sestala s predstavniki slovenske narodne skupnosti v Italiji in italijanske v Sloveniji.

V programu obiska je predviden še ogled nove brvi čez Sočo v Solkanu in obisk razstave ob 140. obletnici tržaškega dnevnika Il Piccolo v Verdijevem gledališču v Gorici, kjer bo predsednik Mattarella uradno sprejel predsednika Pahorja z vojaškimi častmi.

Pahor in Mattarella se bosta nato udeležila osrednje slovesnosti na Trgu Evrope / Transalpina, ki povezuje obe mesti, ter na njem nastopila kot slavnostna govornika, so sporočili iz Pahorjevega urada.

Ob tej priložnosti bo Pahor predsedniku Mattarelli vročil najvišje državno odlikovanje Republike Slovenije, red za izredne zasluge. Predsednika bosta v pogovorih pozornost namenila tudi aktualnim vprašanjem obeh manjšin, s poudarkom na vrnitvi Narodnega doma v Trstu slovenski narodni skupnosti.